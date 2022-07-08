В Союзе пассажиров рассказали, как добраться до Крыма этим летомИз-за невозможности авиаперелётов до Крыма этим летом можно добраться до полуострова поездом, на авто либо скомбинировав маршрут по железной дороге с воздушным сообщением
Фоторепортажи
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
17:28 (мск), источник: ТАСС

Стрелявший в Абэ полностью признал свою вину

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, стрелявший в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, полностью признал свою вину на допросе. Об этом в пятницу журналистам в ходе пресс-конференции рассказал представитель главного полицейского управления префектуры.

Источник: Reuters

На допросе задержанный Тэцуя Ямагами подчеркнул, что испытывает неприязнь к определенной группе лиц, в которую входит Абэ — это и побудило его совершить нападение. «Однако в интересах следствия полиция пока не может привести более подробной информации», — отметил представитель полиции.

Японская полиция также подтвердила тот факт, что Ямагами стрелял в бывшего премьер-министра Японии из самодельного огнестрельного оружия.

В его квартире полиция также обнаружила еще несколько единиц самодельного оружия и взрывчатые вещества — на месте продолжают работать саперы, а жители соседних домов были эвакуированы.

Представители полиции в интересах следствия воздержались от разглашения более подробных деталей дела, подчеркнув, что к расследованию этого дело было привлечено около 90 сотрудников правоохранительных органов.

Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь. Бывший премьер умер в 17:03 по местному времени (11:03 мск), ему было 67 лет.

 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь