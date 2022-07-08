Стрелявший в Абэ полностью признал свою вину

На допросе задержанный Тэцуя Ямагами подчеркнул, что испытывает неприязнь к определенной группе лиц, в которую входит Абэ — это и побудило его совершить нападение. «Однако в интересах следствия полиция пока не может привести более подробной информации», — отметил представитель полиции.
Японская полиция также подтвердила тот факт, что Ямагами стрелял в бывшего премьер-министра Японии из самодельного огнестрельного оружия.
Представители полиции в интересах следствия воздержались от разглашения более подробных деталей дела, подчеркнув, что к расследованию этого дело было привлечено около 90 сотрудников правоохранительных органов.
Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь. Бывший премьер умер в 17:03 по местному времени (11:03 мск), ему было 67 лет.