«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе. Но им не удалось. Только они начали накапливаться живой силой и техникой, туда прилетели наши “Ураганы”, — сообщил он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».
В середине марта вооруженный силы взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами. Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей.