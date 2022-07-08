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20:35 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска попытались предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области, но попали под удары РСЗО союзных сил, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе. Но им не удалось. Только они начали накапливаться живой силой и техникой, туда прилетели наши “Ураганы”, — сообщил он.

По словам Безсонова, больше ВСУ такой возможности на том направлении не получат.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

В середине марта вооруженный силы взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами. Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей.

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