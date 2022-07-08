В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие

На выставке представлены десятки единиц военной техники: танки, БМП, бронеавтомобили, РСЗО и зенитные ракетные комплексы советского и украинского производства. Значительную часть экспозиции составили образцы стрелкового, артиллерийского и ракетного вооружения, поставленные украинским вооруженным формированиям странами Запада.
«Как вы знаете, мы успешно их разбиваем. Никаких шансов им не оставляем, ни надежд, ничего — просто бьем противника и гоним их с нашей земли. Все вооружение, которое будет поступать нацистам украинским, (с ним — ред.) будет также, как и все, что вы здесь видите. Что-то уцелевшее заберем себе, будем выполнять задачи уже с этим вооружением, а все, что не заберем — будем уничтожать», — сообщил РИА Новости начальник управления Народной милиции ЛНР, генерал-майор Ян Лещенко.
Также союзным войскам удалось захватить штабные карты, личные документы украинских военнослужащих, боевые наставления и инструкции по эксплуатации различных систем вооружения, средства связи, беспилотники и медицинское оборудование.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.