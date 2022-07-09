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00:26 (мск), источник: ТАСС

Самолет рейсом Сочи — Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном

Причину устанавливают.

Источник: AP 2022

ТАСС, 9 июля. Пассажирский Boeing рейсом Сочи — Омск подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Пассажирский Boeing 737 подал сквок (сигнал тревоги) над Казахстаном. Он не меняет курс и высоту», — сказал собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar24.com, самолет находится в воздухе более двух часов. До места назначения ему осталось чуть более часа. Причина, которой самолет подал сигнал тревоги, устанавливается.

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