00:26 (мск), источник: ТАСС
Самолет рейсом Сочи — Омск подал сигнал тревоги над Казахстаном
Причину устанавливают.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 9 июля. Пассажирский Boeing рейсом Сочи — Омск подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
«Пассажирский Boeing 737 подал сквок (сигнал тревоги) над Казахстаном. Он не меняет курс и высоту», — сказал собеседник агентства.
По данным сервиса Flightradar24.com, самолет находится в воздухе более двух часов. До места назначения ему осталось чуть более часа. Причина, которой самолет подал сигнал тревоги, устанавливается.