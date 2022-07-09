Kyodo: целью стрелявшего в Абэ изначально был другой человек

Отмечается, что на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу некой религиозной организации, однако впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. В настоящее время название это организации не разглашается.
Ранее источник, знакомый со следствием, также рассказал корреспонденту ТАСС, что Тэцуя Ямагами объяснил свое нападение на Синдзо Абэ тем, что считал бывшего премьера причастным к некой религиозной группе.
По словам задержанного, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — приводит японское общественное телевидение его слова, сказанные на допросе. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.