В Союзе пассажиров рассказали, как добраться до Крыма этим летомИз-за невозможности авиаперелётов до Крыма этим летом можно добраться до полуострова поездом, на авто либо скомбинировав маршрут по железной дороге с воздушным сообщением
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
04:04 (мск), источник: ТАСС

Kyodo: целью стрелявшего в Абэ изначально был другой человек

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. 41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал нападение на другого человека. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Источник: Рассылка

Отмечается, что на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу некой религиозной организации, однако впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. В настоящее время название это организации не разглашается.

Ранее источник, знакомый со следствием, также рассказал корреспонденту ТАСС, что Тэцуя Ямагами объяснил свое нападение на Синдзо Абэ тем, что считал бывшего премьера причастным к некой религиозной группе.

По словам задержанного, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — приводит японское общественное телевидение его слова, сказанные на допросе. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь