10:45 (мск), источник: Известия
В небе над Херсоном сработала ПВО
В небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 9 июня, сообщили в ГУ МВД Херсонской области.
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«Над Херсоном работает ПВО», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе военно-гражданской администрации области подтвердили «РИА Новости» работу ПВО над городом.
«Идет обстрел города со стороны Николаева. Работает ПВО. Стрельба идет прямо сейчас», — сообщили в пресс-службе администрации.
По информации ТАСС, утром в небе над Херсоном сработали не менее 15 ракет ПВО, были слышны мощные взрывы.
Днем ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, российская противовоздушная оборона успешно отразила ракетную атаку.
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