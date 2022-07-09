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13:04 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении склада с американскими гаубицами

Российские военные уничтожили ангар ВСУ с американскими гаубицами М777 калибра 155-мм в городе Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны России. В ведомстве добавили, что в результате также погибли 30 украинских бойцов. В Минобороны утверждают, что они обстреливали жилые района Донецка.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Министерство также сообщило об уничтожении пяти складов боеприпасов ВСУ в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в городе Северск в Донецкой народной республике, который находится под контролем Киева.

Кроме того, уничтожено хранилище топлива в селе Анновка Кировоградской области, говорится в сообщении.

Российские Су-35с и МиГ-31бм сбили два украинских Су-25 в Николаевской области, сообщили в министерстве.

Также российское ПВО сбило 15 украинских беспилотников в Харьковской области и ДНР, отмечается в сообщении.

В общей сложности с начала спецоперации уничтожено 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотника, 353 ЗРК, 3994 танка и других боевых машин, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 4 тыс. автомобильной спецтехники, утверждает министерство.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В конце июня он говорил, что конечная цель операции — «освобождение» Донбасса и создание условий для гарантированной безопасности России.

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской.

Там начали организовывать военно-гражданские администрации, вводить в оборот рубль и запускать трансляцию российских телеканалов. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил об «освобождении» Луганской народной республики.

Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и считает ее действия «агрессией».

На Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Западные страны из-за спецоперации начали вводить санкции против России.

С конца февраля Москва и Киев вели переговоры о мирном урегулировании, но в апреле они были приостановлены. Ответственность за прекращение диалога Россия возложила на Украину и западные страны.

Украинский президент Владимир Зеленский после этого говорил, что готов вернуться за стол переговоры в случае возвращения утраченных Киевом территорий. В Кремле заявляли, что Украина может добиться прекращения боевых действий менее чем за день, для этого нужно только приказать военным сложить оружие и выполнение условий Москвы.

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