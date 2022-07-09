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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В полиции Украины заявили об аресте связанных с Россией активов на сумму около $200 млн

Украинские власти заявили об аресте долей в нескольких предприятиях, «связанных с Россией». Согласно заявлению Национальной полиции Украины, речь идет об активах на сумму 5,9 млрд гривен (более $199 млн). О каких именно компаниях идет речь, в полиции не уточнили.

Источник: Reuters

«Оперативники Управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, в которых от 25% до 98% уставного капитала владеют граждане РФ. Деятельность указанных предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна», — сообщает украинская полиция в Telegram-канале.

Полученных доход, согласно ее заявлению, выводился в «страну-агрессора». Дело расследуется по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

8 июля стало известно, что по решению украинского суда был наложен арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома». Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Стоимость этих активов в СБУ оценили в 2,1 млрд гривен (около $62 млн). Также были арестованы 46 объектов недвижимого имущества, принадлежащих компаниям.

Вскоре после начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества России и ее юрлиц на Украине без компенсации стоимости.

Мария Федотова

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