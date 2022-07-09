В полиции Украины заявили об аресте связанных с Россией активов на сумму около $200 млн

«Оперативники Управления стратегических расследований в Кировоградской области установили несколько предприятий, в которых от 25% до 98% уставного капитала владеют граждане РФ. Деятельность указанных предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна», — сообщает украинская полиция в Telegram-канале.
Полученных доход, согласно ее заявлению, выводился в «страну-агрессора». Дело расследуется по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
8 июля стало известно, что по решению украинского суда был наложен арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома». Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Стоимость этих активов в СБУ оценили в 2,1 млрд гривен (около $62 млн). Также были арестованы 46 объектов недвижимого имущества, принадлежащих компаниям.
Вскоре после начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества России и ее юрлиц на Украине без компенсации стоимости.