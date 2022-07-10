Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.