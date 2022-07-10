11:53 (мск), источник: РБК
Над Херсоном сработали системы ПВО
В Херсоне прогремели четыре взрыва, видны следы работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщается в Telegram-канале управления МВД по Херсонской области.
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«Как сообщили Readovka очевидцы, в городе сегодня с утра прогремели взрывы — в небе видны следы работы ПВО. Херсон второй день подряд находится под серьезным обстрелом ВСУ с николаевского направления. Вчера местные жители сообщали о десятках разрывов в небе», — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, в центре города на улице Перекопской виден дым. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением происшествия.
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