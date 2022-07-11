Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась

«На севере республики мы видим существенное изменение линии фронта. Также идет переброска второго корпуса (сил — Прим. ред.) Луганской народной республики, для усиления позиций непосредственно по авдеевскому направлению», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сейчас «освобождение ДНР будет происходить совместными силами».
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере бывшей Донецкой области. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город перешел под контроль Киева.