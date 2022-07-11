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11:34 (мск), источник: © РИА Новости

Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Диверсант, осуществивший нападение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области, при задержании оказал сопротивление и был застрелен, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили ранее в МВД области.

«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

«Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает», — добавил Рогов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского, отметил он.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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