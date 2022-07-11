Диверсанта, обстрелявшего дом главы Мелитопольского района, ликвидировали

Украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщили ранее в МВД области.
«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
«Андрей Сигута продолжает работать в штатном режиме. Его жизни ничего не угрожает», — добавил Рогов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского, отметил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.