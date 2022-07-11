Военные ЛНР под Волчеяровкой захватили в плен националистов из белорусского отряда «Волат»

«В районе Волчеяровки [поселок городского типа, относящийся к Попаснянскому району ЛНР] наши подразделения взяли в плен диверсионно-разведывательную группу, принадлежащую белорусским националистам и нацистам из “Волата”, которые еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса добровольцами», — сказал Киселев.
По его словам, захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа причастна к попытке госпереворота в Белоруссии. «Эти же лица [захваченные националисты] участвовали в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь. <…> Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят [причастных], вычистят всех и они понесут заслуженное наказание», — сказал он.
По словам Киселева, отряд «Волат» также причастен к контрабанде оружия: поставки с Украины шли в Польшу и Белоруссию. «Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год. <…> Эти же лица перетаскивали огромное количество вооружения с Украины в Польшу, с Украины в Беларусь, где готовился госпереворот», — добавил Киселев.
На прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС о том, что в боях под Лисичанском военным удалось ликвидировать несколько белорусских наемников, включая командира националистического отряда «Волат» Ивана Марчука. По словам Марочко, от сдавшихся в плен белорусских наемников оборонное ведомство республики получило данные о ликвидации еще ряда их подельников.
27 июня Киселев сообщил ТАСС о том, что силы ЛНР и России завладели поселком Волчеяровка и закончили его зачистку.