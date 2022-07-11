В Союзе пассажиров рассказали, как добраться до Крыма этим летомИз-за невозможности авиаперелётов до Крыма этим летом можно добраться до полуострова поездом, на авто либо скомбинировав маршрут по железной дороге с воздушным сообщением
Фоторепортажи
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
8Сильная гроза и ливень в Москве
15:19 (мск), источник: РИА Крым

Покушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Покушение предотвращено на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации сообщает РИА Новости.

Спецоперация на Украине

На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители.

«Жители Херсона помогли предотвратить покушение на Владимира Сальдо. Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», — говорится в сообщении администрации.

Ранее в понедельник в Мелитополе украинские националисты совершили попытку покушения на главу района Андрея Сигуту. Он не пострадал.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

В ходе специальной операции ВС РФ на Украине российскими военными взяты под контроль Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, открыты пункты приема документов для оформления гражданства РФ, идет восстановление инфраструктуры и торговли, в том числе с регионами России, введен в оборот рубль. Регионы уже объявили о своих планах стать субъектами РФ.

 США готовятся к большой войне с Россией в Европе
'Столкнулись со страшным'. Что говорят в ДНР о боях на фронте
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС России уничтожили хранилища со снарядами для HIMARS
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась
Покушавшийся на главу Мелитопольского района убит при задержании
В Крыму назвали неизбежным воссоединение юга Украины с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь