Покушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители

На пути следования авто чиновника было заложено самодельное взрывное устройство, его помогли обнаружить местные жители.
«Жители Херсона помогли предотвратить покушение на Владимира Сальдо. Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», — говорится в сообщении администрации.
Ранее в понедельник в Мелитополе украинские националисты совершили попытку покушения на главу района Андрея Сигуту. Он не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
В ходе специальной операции ВС РФ на Украине российскими военными взяты под контроль Херсонская область и приазовская часть Запорожской области на юге страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, открыты пункты приема документов для оформления гражданства РФ, идет восстановление инфраструктуры и торговли, в том числе с регионами России, введен в оборот рубль. Регионы уже объявили о своих планах стать субъектами РФ.