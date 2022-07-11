Глава администрации Великого Бурлука Харьковской области погиб после подрыва машины

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сообщили в пресс-службе ТАСС.
Ранее в этот день в ВГА сообщили, что в Херсоне предотвращено покушение на главу региона Владимира Сальдо. Благодаря жителям города удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля Сальдо.
В тот же день была совершена попытка покушения на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Его планировали убить, обстреляв дом или бросив гранату. Отмечалось, что глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжает трудовую деятельность.
Позже представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил, что личность совершившего попытку покушения установлена. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем получил ранения, не совместимые с жизнью.