ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

«В 14:20 (совпадает с мск) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — рассказал собеседник агентства.
Власти сейчас уточняют информацию о жертвах.
В ВГА добавили, что силы ПВО уничтожили еще один украинский дрон, направленный на Энергодар.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.