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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл — РИА Новости. Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

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«В 14:20 (совпадает с мск) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — рассказал собеседник агентства.

Власти сейчас уточняют информацию о жертвах.

В ВГА добавили, что силы ПВО уничтожили еще один украинский дрон, направленный на Энергодар.

Минувшей ночью ВСУ ударили двумя беспилотниками по зданию вблизи Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре. Дроны сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повредив кровлю и остекление. В результате атаки никто не пострадал.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Оба региона объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.

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