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18:44 (мск), источник: © РИА Новости

190 жителей Новой Каховки обратились за медпомощью после ракетного удара

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Около 190 человек обратились за медицинской помощью после ракетного обстрела Новой Каховки, сообщило МВД Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Порядка 190 человек обратились за медицинской помощью после удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области», — сообщается в Telegram-канале МВД области со ссылкой на администрацию.

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия — как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 80 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди.

По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

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