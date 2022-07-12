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20:36 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело против Яшина за фейки об армии РФ

По словам адвоката Вадима Прохорова, в квартире Яшина проводится обыск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении столичного муниципального депутата Ильи Яшина по статье о дискредитации российской армии, сообщил во вторник ТАСС адвокат Вадим Прохоров.

«В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ», — сказал адвокат.

По его словам, в квартире Яшина проводится обыск.

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