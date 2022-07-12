В ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь

«Сегодня вступил в силу закон Донецкой народной республики “О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики”. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — сообщается в Telegram-канале совета.
8 июля Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики» был принят депутатами в двух чтениях.
9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании 48-летнего Шона Пиннера, 28-летнего Эйдена Аслина, а также подданного Марокко 21-летнего Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Все трое были взяты в плен в Донбассе. Обвиняемые частично признали свою вину. По словам Дениса Пушилина, промежуточный этап трибунала планируется провести до конца лета. Он также говорил, что не видит оснований для помилования осужденных.