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22:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь

Отмена моратория на исполнение смертных приговоров в Донецкой Народной Республике вступила в силу, сообщил Народный совет республики. Решение действует на основании закона, принятого депутатами совета. 11 июля документ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сегодня вступил в силу закон Донецкой народной республики “О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой народной республики”. Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — сообщается в Telegram-канале совета.

8 июля Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Закон «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики» был принят депутатами в двух чтениях.

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании 48-летнего Шона Пиннера, 28-летнего Эйдена Аслина, а также подданного Марокко 21-летнего Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Все трое были взяты в плен в Донбассе. Обвиняемые частично признали свою вину. По словам Дениса Пушилина, промежуточный этап трибунала планируется провести до конца лета. Он также говорил, что не видит оснований для помилования осужденных.

Ксения Аскерова

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