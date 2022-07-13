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00:43 (мск), источник: © РИА Новости

В окрестностях Луганска сработала система ПВО

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в окрестностях Луганска, в небе видны многочисленные разрывы, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ракета «Точка-У», по предварительным данным, сбита над Луганском, сообщает Telegram-канал «Луганскинформцентр».

По их данным, ракету сбили в районе поселка Юбилейный, входящего в состав Луганска.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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