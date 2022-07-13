Андрею Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 млн при строительстве госпиталя

Во вторник в Москве были проведены десятки обысков с изъятием документов и других предметов, интересующих следственные органы. Все они, по данным источника «Ъ», проводились в рамках уголовного дела, возбужденного накануне Главным следственным управлением СКР по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В деле, отметил собеседник «Ъ», главным фигурантом называется Андрей Гурович, однако помимо него есть установленные и неустановленные должностные лица из числа сотрудников МЧС, однако их уголовное преследование пока не проводится. Все они принимали участие в строительстве мобильных и быстровозводимых госпиталей для заболевших ковидом.
По данным управления «М» ФСБ, материалы которого и стали основанием для возбуждения уголовного дела, при строительстве одного из таких лечебных заведений в Мурманской области, госпиталя для 700 больных ковидом в поселке Мурмаши, в результате предполагаемых должностных нарушений Гуровича был причинен ущерб на сумму порядка 350 млн руб. При этом на быстровозводимый госпиталь в Мурмашах Мурманской области в соответствии с распоряжением правительства РФ было выделено 979 млн 621 тыс. руб.
После обысков, отмечает собеседник «Ъ», Гуровича допросили — свою причастность к махинациям он категорически отрицал. Ночь задержанный отставник провел в изоляторе временного содержания ГУ МВД на Петровке, 38. Сегодня ГСУ СКР ходатайствует в Басманном райсуде о его аресте.
Защита отставника отмечает, что в представленных ей документах нет никаких оснований для уголовного преследования Гуровича. Госпиталь был построен и использовался в пандемию, каких-либо серьезных претензий как к нему, так и куратору стройки Гуровичу ни в МЧС, ни от властей Мурманской области не было, отметил представитель фигуранта.
В СКР информацию о следственных действиях не подтвердили, но и не опровергли. В МЧС оперативно получить комментарии не удалось.
Андрей Гурович был замглавы МЧС с 2018 года и курировал тыловые вопросы. До этого работал в различных коммерческих структурах и Госдуме. В 2006 году перешел на работу в Федеральную миграционную службу, пройдя путь от советника директора по экономическим вопросам до начальника управления тылового обеспечения ФМС России. В 2010 году перешел в Федеральное казначейство на должность замначальника административного управления, в июне 2010 года возглавил это управление. 12 мая 2015 года назначен руководителем управления Федерального казначейства по Москве, откуда и перешел в спасательное ведомство.
В отставку Андрея Гуровича отправили 25 мая указом президента России Владимира Путина, который в тот же день на расширенной коллегии ведомства представил коллективу нового министра выходца из ФСО-ФСБ Александра Куренкова.