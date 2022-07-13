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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве около 420 украинских боевиков, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы “Каховка”, — сказали в ведомстве.

Кроме того, уточнили в Минобороны, «в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70-ти военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 “Гвоздика” и свыше 10-ти единиц автомобильной и специальной техники».

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