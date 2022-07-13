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14:09 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из «Града»

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в ДНР поселок городского типа Верхнеторецкое, расположенный к северу от Ясиноватой, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По сведениям ведомства, ВСУ открыли огонь в 12:05 со стороны Леонидовки.

«Выпущено десять ракет из БМ-21 “Град”, — говорится в публикации.

Украинские силовики ведут практически непрерывный огонь по городам и селам на территории ДНР. С начала сегодняшних суток под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка и другие населенные пункты. Всего ВСУ выпустили более сотни снарядов из 122-, 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО «Град» и 120-миллиметровых минометов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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