Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое из «Града»

По сведениям ведомства, ВСУ открыли огонь в 12:05 со стороны Леонидовки.
«Выпущено десять ракет из БМ-21 “Град”, — говорится в публикации.
Украинские силовики ведут практически непрерывный огонь по городам и селам на территории ДНР. С начала сегодняшних суток под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Новобахмутовка и другие населенные пункты. Всего ВСУ выпустили более сотни снарядов из 122-, 152- и 155-миллиметровых орудий, а также из РСЗО «Град» и 120-миллиметровых минометов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.