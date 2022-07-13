В МО РФ заявили, что боевики в Одесской области выгнали пациенток роддомов на улицу

«В населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области боевики украинских вооруженных формирований используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи. При этом, всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений. Медицинский персонал, пытавшийся помешать бесчеловечным действиям неонацистов, подвергли физическому насилию», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Кроме того, по его данным, в городе Угледар Донецкой Народной Республики в поликлинике (ул. Молодежная) боевиками националистических формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов.
По информации генерала, в городе Дружковка ДНР в здании поликлиники № 1 (ул. Котляревского) военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки, в подвале в качестве живого щита насильно удерживают персонал и пациентов.
Мизинцев также сообщил, что в городе Белозерское ДНР в городской больнице (ул. Фестивальная) неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.
Руководитель координационного штаба призывал международные организации, Всемирную организацию здравоохранения оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.