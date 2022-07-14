Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата

По данным из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.
«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — сказал пленный, видеоверсия разговора с которым опубликована в Telegram-канале РИА Новости.
Спецоперацию ВС России Кравцов назвал «заранее проигрышной войной» для Украины.
«Америка как была с Британией за океаном, так и останутся, а Россия как была <…> У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения <…> Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата», — сбивчиво рассказал Кравцов.