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09:28 (мск), источник: © РИА Новости

Россия как противник не по зубам Украине, заявил пленный командир нацбата

МАРИУПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада, заявил РИА Новости пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным из открытых источников, нацбат «Медведи SS» входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а в России его членов считают неонацистами.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — сказал пленный, видеоверсия разговора с которым опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

По его словам, «все понимают», что Запад дает Украине вооружение и деньги, а взамен фактически командует украинскими военными.

Спецоперацию ВС России Кравцов назвал «заранее проигрышной войной» для Украины.

«Америка как была с Британией за океаном, так и останутся, а Россия как была <…> У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения <…> Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата», — сбивчиво рассказал Кравцов.

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