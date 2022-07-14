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10:30 (мск), источник: © РИА Новости

На освобожденных территориях Украины восстановили централизованную власть

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российское Минобороны заявило о восстановлении централизованной муниципальной власти на всей освобожденной территории Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — говорится в сообщении военного ведомства.

Постепенно оживают рынки и городские службы, добавили в Минобороны.

Вместе с военными местные жители восстанавливают инфраструктуру и «верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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