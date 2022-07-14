Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск

«По заявлениям официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих, уже бои идут на окраинах Северска, то есть по сути Северск под нашим оперативным контролем. То есть это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.