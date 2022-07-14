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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ДНР и России взяли под оперативный контроль Северск

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Город Северск находится под оперативным контролем сил Донецкой Народной Республики и российской армии, заявил в эфире программы «Соловьев Live» первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По заявлениям официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих, уже бои идут на окраинах Северска, то есть по сути Северск под нашим оперативным контролем. То есть это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — сказал он.

Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются с 3 июля.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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