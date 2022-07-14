Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину по делу о превышении полномочий

«Гурович пока содержится в ИВС на Петровке. Вину в преступлении, в котором он обвиняется, не признает», — сказали в комиссии. В ближайшее время его переведут в СИЗО.
Гурович обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ему грозит до 10 лет колонии. По данным СК РФ, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Но он был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали.
При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, но никаких мер к эффективному использованию денег он не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб в размере более 320 млн рублей. Следователи совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств провели обыски.
Президент России Владимир Путин 25 мая своим указом освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС РФ. Замглавы МЧС он был назначен 4 июня 2018 года, курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы. До этого с мая 2015 года был руководителем управления Федерального казначейства Москвы. До назначения на эту должность работал также в ФМС РФ.