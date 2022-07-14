Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки

Минувшей ночью ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. По информации властей, к особым разрушениям это не привело.
«Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только три. ПВО отработала слаженно и четко. Попадание в промзону — это наименьшее из зол. Повреждения незначительны. В некоторых домах выбиты стекла. Восстанавливаем», — написала Губарева.
До этого украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Тогда взорвались склады с селитрой, получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания. По последним данным ВГА, погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены. Причем под завалами могут еще оставаться люди.
Для обстрелов Новой Каховки ВСУ применяют американские РСЗО HIMARS. Каждая установка может запустить шесть 227-миллиметровых реактивных снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды имеют дальность до 45 километров, корректируемые — до 70−80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.
Украинская армия уже использовала эти системы для атак на Белгород, Новошахтинск и другие российские объекты. По словам главы херсонской ВГА Владимир Сальдо, киевский режим избрал тактику ракетных ударов по населенным пунктам, чтобы запугать мирное население.