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13:24 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонская ВГА: ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. При ночном обстреле Новой Каховки украинская армия целилась в жилые кварталы, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Минувшей ночью ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. По информации властей, к особым разрушениям это не привело.

«Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только три. ПВО отработала слаженно и четко. Попадание в промзону — это наименьшее из зол. Повреждения незначительны. В некоторых домах выбиты стекла. Восстанавливаем», — написала Губарева.

По ее словам, жертв нет.

До этого украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Тогда взорвались склады с селитрой, получили повреждения жилые дома, церковь и другие здания. По последним данным ВГА, погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены. Причем под завалами могут еще оставаться люди.

Для обстрелов Новой Каховки ВСУ применяют американские РСЗО HIMARS. Каждая установка может запустить шесть 227-миллиметровых реактивных снарядов в залпе. Неуправляемые снаряды имеют дальность до 45 километров, корректируемые — до 70−80 километров. Они имеют инерциальную систему управления с коррекцией по данным GPS на конечном участке траектории.

Украинская армия уже использовала эти системы для атак на Белгород, Новошахтинск и другие российские объекты. По словам главы херсонской ВГА Владимир Сальдо, киевский режим избрал тактику ракетных ударов по населенным пунктам, чтобы запугать мирное население.

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ВСУ целились в жилые кварталы при обстреле Новой Каховки
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