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15:04 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по ангарам с РСЗО в Запорожье

Ангары располагались на территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье. Кроме того, российские военные уничтожили батарею РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО в ДНР и взвод американских гаубиц М-777 в Харьковской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РБК

Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по территории завода в Запорожье, где в ангарах были укрыты боевые машины реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами морского базирования “Калибр” на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки в ДНР и артиллерийский взвод американских гаубиц М-777 в Первомайском Харьковской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Как утверждают в ведомстве, высокоточным оружием ВКС были уничтожены четыре командных пункта ВСУ, три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки в ДНР, а также Николаева, хранилище топлива для военной техники под Харьковом.

Ранее в июле Минобороны сообщало об уничтожении двух пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также двух складов боеприпасов к ним. Кроме того, ракетами «Калибр» был уничтожен склад оружия в Днепропетровской области, где в том числе хранились боеприпасы для HIMARS.

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