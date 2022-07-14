Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по ангарам с РСЗО в Запорожье

Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по территории завода в Запорожье, где в ангарах были укрыты боевые машины реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.
«Высокоточными ракетами морского базирования “Калибр” на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что в рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея РСЗО в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки в ДНР и артиллерийский взвод американских гаубиц М-777 в Первомайском Харьковской области.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Как утверждают в ведомстве, высокоточным оружием ВКС были уничтожены четыре командных пункта ВСУ, три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки в ДНР, а также Николаева, хранилище топлива для военной техники под Харьковом.
Ранее в июле Минобороны сообщало об уничтожении двух пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, а также двух складов боеприпасов к ним. Кроме того, ракетами «Калибр» был уничтожен склад оружия в Днепропетровской области, где в том числе хранились боеприпасы для HIMARS.