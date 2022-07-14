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15:11 (мск), источник: © РИА Новости

Симоньян: удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Удар в Виннице был нанесен по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов, сообщила в Telegram-канале главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны.

Спецоперация на Украине

«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: “В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков”, — написала она.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Совместно с силами ДНР и ЛНР они уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

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