12:29 (мск), источник: ТАСС
ВС России 14 июля нанесли удар ракетами «Калибр» по дому офицеров ВСУ в Виннице
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России 14 июля нанесли удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице, где проходило совещание командования украинских вооруженных сил (ВСУ) с иностранными поставщиками вооружений. В результате удара участники совещания уничтожены, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.