ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России

«Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города», — заявил он.
По его словам, артиллерия ВСУ, размещенная на железнодорожном вокзале города, атаковала центральный рынок 14 июля. Спустя несколько минут на месте происшествия оказались репортеры украинских СМИ, ведущие фото- и видеосъемку последствий якобы неизбирательных ударов российских войск.
Генерал особо подчеркнул, что российские солдаты оказывают мирным жителям всестороннюю помощь, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Славянск — город с населением более ста тысяч человек, расположенный на севере ДНР. Там находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.