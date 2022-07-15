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22:08 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска для обвинения ВС России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики, чтобы обвинить российскую армию в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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«Достоверно установлено, что в Славянске для насаждения антироссийских настроений среди мирного населения подразделения украинских вооруженных формирований с одобрения военно-гражданской администрации обстреливают жилые кварталы города», — заявил он.

По его словам, артиллерия ВСУ, размещенная на железнодорожном вокзале города, атаковала центральный рынок 14 июля. Спустя несколько минут на месте происшествия оказались репортеры украинских СМИ, ведущие фото- и видеосъемку последствий якобы неизбирательных ударов российских войск.

Генерал особо подчеркнул, что российские солдаты оказывают мирным жителям всестороннюю помощь, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Славянск — город с населением более ста тысяч человек, расположенный на севере ДНР. Там находятся теплоэлектростанция и промышленные предприятия.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты «людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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