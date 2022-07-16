06:51 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска открыли огонь по поселку в Курской области
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по поселку Теткино, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
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«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже», — уточнил Старовойт.
Вчера губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли село Дроновка, пострадавших не было.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Вчера утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по населенному пункту Некислицы в Брянской области. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.