«Задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района», — рассказал собеседник агентства.
На этой неделе глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо сообщил о попытках киевских властей устроить диверсию в регионе. Так, сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины 13 июля покинули рабочие места из-за поступивших угроз. Резервные бригады «Крымэнерго» взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В середине марта российские войска взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.