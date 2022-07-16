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21:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области российские силовики обнаружили схрон оружия

ХЕРСОН, 16 июл — РИА Новости. В Херсонской области задержали гражданина Украины, организовавшего в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

Спецоперация на Украине
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«Задержан гражданин Украины, один из участников теробороны Херсона, организовавший схрон стрелкового оружия и боеприпасов в лесном массиве Голопристанского района», — рассказал собеседник агентства.

По полученным данным, оружие должна была использовать диверсионно-разведывательная группа, его также распространяли среди местных жителей.

На этой неделе глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо сообщил о попытках киевских властей устроить диверсию в регионе. Так, сотрудники трех главных электрических подстанций Херсонщины 13 июля покинули рабочие места из-за поступивших угроз. Резервные бригады «Крымэнерго» взяли на себя обслуживание электроподстанций, а Росгвардия обеспечила их вооруженную охрану.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В середине марта российские войска взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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