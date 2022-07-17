Пропавший на Камчатке вертолет Robinson нашли сгоревшим

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке в субботу, информировали ранее экстренные службы. По разным данным, на борту воздушного судна находились два или три человека, в том числе пилот — биатлонист Игорь Малиновский. По сведениям ГУ МЧС, пропавший вертолет летел по маршруту «кальдера вулкана Узон — село Мильково». Прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.
«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт “Робинсон”, который пропал вчера со связи», — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Выжили ли люди, не сообщается.
Глава региона добавил, что в субботу в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность.