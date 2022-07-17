Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на четверть

С 11 по 17 июля в стране зарегистрировали 28 085 заражений (это максимум с конца мая), тогда как с 4 по 10 июля — 22 452. Заболеваемость в России растет третью неделю подряд, а коэффициент распространения инфекции в воскресенье достиг 1,34 — наибольшего значения с начала февраля.
Вторую неделю увеличивается и количество заболевших, которым требуется госпитализация: в последние семь дней, по данным штаба, госпитализировали 8 003 человек против 7 629 за предыдущий аналогичный период (рост на 4,9%).
Выздоровели на этой неделе 20 249 человек, что на 3% меньше, чем на прошлой. При этом доля вылечившихся осталась на уровне 96,9%, следует из подсчетов ТАСС.
Смертность из-за ковида в России, несмотря на подъем заболеваемости, продолжает падать: с 11 по 17 июля штаб зарегистрировал 298 летальных исходов, что примерно соответствует показателям апреля 2020 года. Летальность по-прежнему держится на отметке 2,07%.
Заболеваемость ковидом в Москве растет быстрее, чем по стране в целом: если с 4 по 10 июля в столице зарегистрировали 2 985 заражений, то с 11 по 17 июля — 4 867 (рост на 63%).
Число выздоравливающих в городе в последние дни также растет, но пока оно меньше количества выявляемых случаев. На этой неделе в Москве вылечили 3 810 человек против 2 387 на прошлой.
При этом на низком уровне остается смертность — за последние семь дней в городе зафиксировали 65 летальных исходов (за предыдущий аналогичный период — 74).