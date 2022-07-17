В Латвии сообщили о скоплении более 1200 грузовиков на границе с Россией

За последние сутки границу на пункте Терехово пересекли 133 грузовых автомобиля. В настоящее время расчетное время ожидания грузовиков на этом участке границы составляет 153 часа или более шести дней. Второй погранпереход в течение 24 часов пересекли 80 грузовиков. Время ожидания в Гребнево также составляет шесть дней.
Очереди на латвийско-белорусской границе значительно короче, отмечает издание. На пункте Патерниеки проезда ждут 150 грузовиков, на Силене скопилось 200 автомобилей.
Власти Латвии надеялись, что с 10 июля очереди сократятся, однако этого не произошло. К этому времени заканчивался переходный период, во время которого еще разрешалось вывозить некоторые категории товаров, пишет Leta.
15 июля сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии.
Страны Евросоюза в апреле перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала ФТС России. 8 апреля был введен пятый санкций ЕС. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии должны были покинуть ЕС до 16 апреля. Санкции не распространяются на автодоставку фармацевтической, медицинской, пищевой, сельскохозяйственной продукции и ряда других товаров.