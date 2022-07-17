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15:32 (мск), источник: Известия

ВКС РФ уничтожили около 200 боевиков ВСУ под Харьковом

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около 200 украинских боевиков в городе Чугуев Харьковской области, сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Так, ВКС РФ нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме живой силы было уничтожено также более 10 единиц бронетанковой техники.

Ранее в воскресенье Конашенков сообщил, что в рядах ВСУ возросли случаи дезертирства из-за значительных потерь военнослужащих.

Накануне в Минобороны сообщили о фактическом уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ, действовавшей на северском направлении. Только за последние несколько дней потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в рядах ВСУ — большие потери, вооружение истощено. Он указал на острую необходимость в дополнительных поставках бронетехники и беспилотников.

До этого, 14 июня, Украина заявила о «сотнях тысяч» мобилизованных. 12 июня Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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