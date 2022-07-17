Глава Northrop Grumman попросила перечень необходимого Украине оружия для формирования запасов

«Я бы не сказала, что я слышала, что у нас заканчиваются запасы оружия, но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет — это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы», — заявила госпожа Уорден в интервью Financial Times.
Как отмечает FT, у компании могут уйти годы на закупку деталей и сборку вооружения. Некоторые компании пытаются угадать, какое оружие необходимо производить.
Компания Northrop Grumman получает 80% прибыли от заказов из Пентагона, в том числе от поставок самолетов F-35. Она производит бронетранспортер Bushmaster и разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Власти Украины призывали США поставлять больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также средств противовоздушной обороны.