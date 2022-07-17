«По имеющейся у меня информации, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено», — отметил Владимир Рогов в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда».
Ранее в этот день Рогов призвал президента Украины отдать приказ об отступлении военных из региона. Он отметил, что разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты.
15 июля Запорожская область потеряна для Украины навсегда и киевскому режиму необходимо смириться с этим. По его словам, большинство жителей Запорожья видят свое будущее в составе России, что подтверждается рядом социологических исследований.
Днем ранее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.
Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.