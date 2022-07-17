WSJ узнала детали исков Абрамовича и Усманова к властям ЕС

По данным издания, Абрамович подал иск в Европейский суд общей юрисдикции, в котором потребовал от властей ЕС отменить наложенные на него санкции и перечислить в качестве компенсации $1 млн благотворительному фонду, который был создан после продажи футбольного клуба «Челси».
При этом Абрамович подчеркнул, что чистая выручка от сделки (2,5 млрд фунтов стерлингов или около 3 млрд евро) пойдет на благотворительность и помощь «жертвам военных действий». Кроме того, бывший владелец «Челси» нанял адвокатов в США, чтобы оспорить арест двух его самолетов.
Соучредители Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен сразу после введения санкций заявили, что обжалуют их в суде. Бизнесмены оспаривают заявление ЕС о том, что они имеют отношение к секторам экономики, которые «обеспечивают значительный источник дохода для правительства Российской Федерации», отмечает WSJ.
«Усманов попросил ускорить процесс, заявив, что финансовые последствия санкций привели к срыву нескольких сделок. По его словам, санкции могут привести к банкротству трех его компаний, что затронет сотрудников и их семьи», — говорится в статье.
14 июля Bloomberg сообщил, что Евросоюз обсуждает отмену санкций в отношении некоторых россиян, потому что юристы ЕС обнаружили, что ограничения могли быть введены недостаточно обоснованно. Собеседники агентства рассказали, что около 30 человек обратились в суд и еще около 10 человек — напрямую в ЕС с просьбой снять с них ограничения.
Источники не уточнили количество таких ошибок и имена россиян, о которых идет речь.
Авен, Фридман и Абрамович подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить их включение в санкционный список, в конце мая. 1 июля иск в суд ЕС подал бывший глава и акционер «Сибура» Дмитрий Конов, а в конце месяца — совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.