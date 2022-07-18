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13:28 (мск), источник: © РИА Новости

Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассчитывает, что полное освобождение Донбасса произойдет в этом году.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем — не будем говорить даты — но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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