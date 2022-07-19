МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

21 марта СКР возбудил уголовное дело против Гордона за призывы к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «б» ч. 2 ст. 282) и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Также в СК отметили, что Гордон публично призывал к унижению россиян по признакам национальности, языка и происхождения и распространял заведомо ложную информацию, что российские военные якобы обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.
6 апреля журналиста внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Дмитрий Гордон — автор Youtube-канала «В гостях у Гордона», где берет интервью у политиков, бизнесменов и журналистов. Он является критиком политики президента России Владимира Путина, событий в Крыму в 2014 г. и вооруженного конфликта на Донбассе. На Youtube-канал Гордона подписаны более 3,3 млн пользователей.