Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциям

Ранее в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказала судья.
Двум другим фигурантам дела — Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову — суд назначил восемь лет и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно. Гособвинитель настаивал на девяти годах для каждого.
Адвокат одного из подсудимых Евгений Гаврилов сообщил журналистам, что намерен обжаловать приговор. «У обвинения нет никаких подтверждений причастности к инкриминируемым деяниям», — пояснил он, добавив, что у адвокатов всех подсудимых по этому делу позиция солидарна.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
По данным следствия, 20 апреля 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. По информации властей региона, люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что коронавирус не опасен.
Чельдиева, который, по данным его адвоката, разместил в интернете видеоролик с призывами выйти на этот сход, задержали. Уголовное дело было возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Кроме того, во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию тот, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо. Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Впоследствии Чельдиева включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.