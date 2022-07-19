ВКС России уничтожили пункт дислокации «Правого сектора»* в Камышевахе

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования “Правый сектор”*. Уничтожено до 200 боевиков», — говорится в заявлении ведомства.
За сутки летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления ВСУ в Запорожье и Донбассе.
Кроме того, уничтожена техника украинских военных в 197 районах, заявили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Террористическая организация, запрещена в России.