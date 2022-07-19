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13:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. В Запорожской области состоялся обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45», сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«У нас произошел обмен телами погибших “45 на 45”. Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим (Владимира) Зеленского долго не давал согласие на обмен. Это все убитые на мариупольском направлении», — сказал он.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также контролируют Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.

Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

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