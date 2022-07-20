ИКАО: данные о бомбе на борту лайнера Ryanair были заведомо ложными

«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — следует из документа.
В докладе утверждается, что «ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолета из Афина, так и впоследствии после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве».
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».
После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
ИКАО начала расследование инцидента. Организация представила отчет, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не приписывала ее распространение какому-либо государству. Позже ИКАО сообщила, что после рассмотрения отчета о расследовании инцидента ряд стран-членов были обеспокоены якобы пробелами в информации, предоставленной Белоруссией. Также их смутили несоответствия в доказательствах, имевшихся на момент расследования инцидента с Ryanair, в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий. Расследование инцидента было решено продолжить. В феврале глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с самолетом Ryanair.
Позднее директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ИКАО может доработать доклад об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair таким образом, чтобы он соответствовал ожиданиям Запада.