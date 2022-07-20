Новейший робот-сапер «Проход-1» впервые задействован в спецоперации на Украине

«В зоне проведения спецоперации на Украине впервые задействован робототехнический комплекс “Проход-1” с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С. Он успешно применяется для разминирования освобожденных территорий Донбасса», — сказал собеседник агентства, не уточнив конкретно, в каком районе он используется.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее об использовании данного комплекса в ходе спецоперации на территории Украины официально не сообщалось.
По данным Минобороны РФ, отряды разминирования Вооруженных сил РФ и МЧС России ежедневно выполняют задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. По состоянию на 19 июля, всего было проверено 4 191,48 га территории, обнаружены и обезврежены 72 170 взрывоопасных предметов.
«Проход-1» разработан специалистами ВНИИ «Сигнал» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в интересах инженерных войск РФ. Он создан на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА. Относится к семейству боевых машин, созданных концерном «Уралвагонзаводом» на шасси танка Т-90. Экипаж — два человека, может быть дополнен тремя саперами.
Комплекс создает проходы шириной до 4,5 метров в боевых условиях для войсковых колонн на заминированных участках местности как в экипажном, так и в безэкипажном (дистанционном и автоматическом) режимах работы. По данным разработчиков, технические возможности машины позволяют тралить мины, установленные в снегу или грунте, обезвреживать мины, лежащие на поверхности, а также снабженные радиовзрывателями. Автоматический режим управления позволяет выполнять задачу по заданному маршруту без вмешательства оператора. Его командный пункт выполнен на базе машины сопровождения «Камаз», при этом канал связи надежно защищен.
В 2016 году комплекс завершил государственные испытания, однако о принятии его на вооружение официально не сообщалось.