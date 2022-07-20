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11:58 (мск), источник: Life.ru

В Москве вывили максимум случаев заражения коронавирусом с 11 марта

В Москве вывили максимум случаев заражения коронавирусом с 11 марта.

Источник: РИА "Новости"

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки достигло 1670 против 790 днём ранее. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число заболевших инфекцией за сутки в столице оказалось максимальным с 11 марта, когда было выявлено 2102 инфицированных. Всего в Москве с начала пандемии было зарегистрировано 2 791 447 случаев заражения.

Ранее Лайф рассказывал, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии данных о заразности подвида «омикрона» «кентавр». Так же как и об отсутствии информации о более тяжёлых случаях протекания болезни или что штамм ускользает в большей степени от иммунного ответа.

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